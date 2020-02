Na 19 uur bikkelen is Brabants vriendenduo nationaal kampioen tuinaanleg

De twee kunnen zich nu gaan voorbereiden op de Euroskills in Oostenrijk. De twee vinden het prima reclame voor hun vak: ,,Veel mensen denken dat wij de hele dag schoffelen, maar het gaat met name om aanleg en onderhoud. Veel leeftijdsgenoten denken dat je de hele dag achter de computer zit om tuinen te ontwerpen. Dat hoort er ook bij, maar wij vinden het vooral fijn om lekker buiten bezig te zijn.” Tijd voor een feestje was er dit weekeinde nauwelijks. Guus: ,,Ik moest zondag voetballen. Ik heb wel een rondje gegeven in de kantine.”



Ze waren allebei al verzekerd van een baan na hun opleiding. ,,Maar er zullen nu wel bedrijven aan ons gaan trekken", zeggen ze lachend. ,,We zien het wel. In ieder geval willen we later een eigen bedrijf samen. Of ieder voor zich maar dan wel veel samenwerken.”