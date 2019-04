Na 23 jaar gaat de stekker uit Liederentafel Deurne

De Liederentafel heeft het grootste deel van haar bestaan -22 jaar om precies te zijn- in café De Potdeksel gezeten. Maar op een dag moesten ze er weg omdat de Potdeksel zich voortaan meer op het restaurant ging richten. De verhuizing naar het Cultuurcentrum die er op volgde, luidde volgens Strijbosch het begin van het einde in. ,,In januari zaten er zeven mensen, dat was echt een dieptepunt. Er waren bijna meer muzikanten dan deelnemers.” Volgens Strijbosch had de neerwaartse spiraal te maken met de sfeer in de foyer van het Cultuurcentrum. ,,Het was daar niet zo knus. We moesten een keer uitwijken naar het artiestencafé, daar was het veel gezelliger, maar die ruimte zouden we moeten huren en we hebben geen cent te makken.”

Tijdens de laatste editie deze week waren er dertig mensen, een record. ,,Ik had graag de 25 jaar volgemaakt, maar het zat er niet meer in. Het aantal deelnemers ging met sprongen achteruit.”

De liederentafels die Strijbosch houdt in zorginstellingen De Nieuwenhof en het Missiehuis in Deurne en De Berken in Milheeze blijven wel bestaan. ,,De Nieuwenhof is nu even niets te doen vanwege de verbouwing, maar dat pakken we snel weer op als er weer bewoners zijn.”