Na 25 jaar eindelijk weer vrouwen op de grasmat bij Neerkandia

,,Eindelijk”, verzuchtte Vera van Bakel en Jessica van Houts ,de initiatiefneemsters van de terugkeer van het vrouwen voetbal in Neerkant. Van Bakel: ,,Het opstarten heeft even geduurd. Net voor de coronapandemie stond onze eerste training gepland en ineens ging het hele feest niet meer door.”

Het was nog maar de vraag of iedereen zich na zo’n lange tijd dat er niets kon, weer opnieuw aan zou sluiten, vertelt ze. ,,Dat was gelukkig wel het geval. In principe hebben we een elftal bij elkaar, maar dan moet er niets gebeuren. Verschillende meiden werken in de zorg en zijn niet altijd beschikbaar. Gelukkig biedt de KNVB ook het 7x7 voetbal aan. We hebben ons voor die competitie opgegeven. Zo zijn we verzekerd dat we iedere zondag lekker kunnen voetballen.”

Quote Sinds wij elkaar hier in Neerkant via onze vrienden ontmoet hebben en er nu ook beiden wonen, misten wij ons spelletje Jessica van Houts, Speelster

Niettemin zijn nieuwe leden van harte welkom, voegt Jessica van Houts toe. ,,Een elftal is toch het streven. De leeftijd binnen ons team varieert van 17 tot 32 jaar. Ondanks de grote verschillen, qua leeftijd en voetbal ervaring, gaat het best goed. Vera en ik hebben in het verleden al vrouwenvoetbal gespeeld in respectievelijk Gemert en Deurne. Sinds wij elkaar hier in Neerkant via onze vrienden ontmoet hebben en er nu ook beiden wonen, misten wij ons spelletje. Samen met het bestuur hebben we alles in gang gezet om het vrouwenvoetbal te promoten. Overal waar we kwamen hebben we flink gelobbyd en hebben we zelf actie ondernomen voor het werven van sponsoren en een trainer.”

Boetepot

De training is op donderdag van 19.00 uur tot 20.30 uur. De wedstrijden worden op zondag gespeeld. Dat ze het serieus nemen blijkt wel uit het feit dat ze een ‘boetepot’ in het leven hebben geroepen. Te laat komen, spullen vergeten, het niet afmelden, gaan deze pot spekken. Als ze overwegen daar het woord ‘sorry’ aan toe te voegen kan de contributie wel achterwege blijven, is het lachende oordeel van alle speelsters. Plezier in het spelletje en plezier met elkaar dat is waar het hun vooral om gaat.

Zondag tijdens hun eerste thuiswedstrijd tegen FC Cranendonck (2-5) ging het in de eerste helft nog gelijk op. De tweede helft begon ook nog gelijkwaardig maar uiteindelijk werden de Neerkandia-speelsters op conditie afgerekend.

,,Heel jammer maar daar valt aan te werken. Er zit duidelijk potentie in de groep.” Dat was de conclusie van supporters langs de lijn. Laat ze dat maar als waarheid aannemen want zoals het spreekwoord zegt, ‘de beste stuurlui staan immers aan wal’.

Voor het wedstrijdschema en uitslagen zie www.neerkandia.nl