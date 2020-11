Na 35 jaar stoppen met fysiopraktijk voelt als afscheid van een kind

De fysiotherapiepraktijk Kemps & Maas wordt per 1 januari overgenomen door Shirley van Osch, een Lieshoutse die sinds 2017 fysiopraktijk Shivofit runt in het dorp. Maas: ,,Onze vestiging in Lieshout zal sluiten, die in Mariahout neemt zij over. In het verleden hebben wij al vaker met haar gesproken over een mogelijke overname. Shirley sluit het beste aan bij onze ideeën op het gebied van fysiotherapie. Net als wij is zij laagdrempelig, van de persoonlijke aanpak en gericht op een gezonde leefstijl.’’

Wat informeler geworden

Sinds 1985 is de praktijk van de ondertussen 61-jarige Maas en 64-jarige Kemps gehuisvest in Lieshout. Tien jaar geleden openden zij nog een praktijk in Mariahout. Maar, zo zegt Maas, is het nu tijd voor iets anders: ,,We zijn toe aan andere dingen. Mijn collega vindt dat het tijd is om te stoppen. Zij gaat zich richten op andere activiteiten in de privésfeer.’’

35 jaar een praktijk. Dat betekent een schat aan verhalen en ervaringen. In die jaren is er volgens Maas ook een heleboel veranderd: ,,Vroeger werd echt gedacht dat wij mensen zomaar beter maakten. Nu kom je samen met de patiënt tot een behandelplan. Het zou kunnen dat het daardoor ook wat informeler is geworden. Je staat namelijk wat dichter bij je patiënt. Wat mij in al die jaren het meest is bijgebleven, is iets wat ik heel prettig vind aan het vak. In het half uur dat je met je patiënt bent leer je iemand steeds beter kennen. Al helemaal als je diegene in een langdurige periode veel ziet. Dan vertellen ze steeds meer. Hierdoor krijg je die betrokken en persoonlijke band.’’

Maar voor Maas is haar tijd als fysiotherapeut voorlopig nog niet voorbij: ,,Ik ga nog een jaar het team van Shirley versterken om de overgang goed te laten verlopen. Daarna ga ik met vervroegd pensioen. Ik hoop dan vaker naar mijn kinderen en kleinkinderen te gaan. Zij wonen namelijk in Australië en Canada. Verder wil ik me te zijner tijd richten op het vrijwilligersgebied. Met name voor het welzijn van ouderen en alleenstaanden.’’

Of ze de praktijk en het werk gaan missen? ,,Absoluut. Wij hebben onze praktijk altijd gezien als ons kindje. Een kind loslaten is moeilijk. Voor ons voelt dit nu hetzelfde. We hebben altijd met veel plezier gewerkt. Daarom voelt het nu ook heel dubbel. Ikzelf ga het contact met de mensen het meest missen. Daar hoef ik niet over na te denken. Het samen naar herstel toewerken hebben wij altijd als het mooiste aspect van ons vak ervaren.’’

Lichaam kwijt na corona

Dat fysiotherapie veel kan betekenen voor coronapatiënten, is Maas de afgelopen periode duidelijk geworden: ,,Het kan juist heel erg helpen. Corona heeft gevolgen op je longfunctie en vermoeidheid. Hierdoor kan je klachten krijgen die langdurig aanhouden. Je kan inactief worden en last krijgen van conditie- en spierkrachtverlies. Met fysiotherapie is dit goed te beïnvloeden. We geven ze met onze adviezen een soort houvast om ze te stimuleren, of juist af te remmen. Met name de mensen die ernstige klachten houden na een Covid-19-besmetting kunnen we helpen om weer beter te gaan functioneren. De patiënten zijn hun eigen lichaam kwijt, dat is natuurlijk niet niks. Ik vind het mooi dat we ze daarin kunnen helpen.’’