Na 50 jaar minder exposities door ziekte van Martien

Als men de woning van kunstschilderes Ricky Damen (74) in de Verdonckstraat in Someren zoekt dan is dat niet moeilijk, twee opvallend geschilderde bloembakken staan langs de voordeur.” Die heeft mijn man Martien (80) gemaakt en ik heb ze op mijn manier beschilderd. Eigenlijk zijn die bakken een voorbeeld van onze samenwerking in mijn schilderscarrière die 50 jaar geleden is begonnen. Dat gaat nu stoppen.”

Een half jaar geleden is bij Martien de diagnose alzheimer vastgesteld en er veranderde heel veel in het gezin en ook werd hun dochter erg ziek. ,,De positieve manier waarop beiden met hun ziekte omgaan heeft mij weer de energie gegeven om weer te gaan schilderen. Maar ik zie dat het schilderij dat ik maak op slechte dagen veel donkerder is. Daar zit dan al mijn negativiteit in. Ik ben een heel positief ingesteld persoon, dus als ik een beter moment heb, dan herstel ik dat werk zodat het wordt zoals men van mij gewend is: licht en vol met kleuren.”

Bobbels

Ricky vertelt dat zij merkte dat Martien niet meer zo nauwkeurig werkt, sinds hij ziek is. ,.,Ik zag aan de opgespannen doeken dat er bobbels in zaten terwijl Martien daar heel handig in was. Mijn doeken waren altijd vlak en strak gespannen en nu blijkt dat hij dat niet goed meer kan.”

Zij is verdrietig over de ontstane situatie. ,,Naast de bezorgdheid over mijn man en dochter denk ik ook weleens ‘hoe nu verder?’. Want als ik me goed voel, wil ik wel blijven schilderen. Ik vraag me af hoe ik een vakman vind zoals Martien die een meester was in opspannen, inlijsten, vervoeren en ophangen, maar bovenal mijn maatje in goede en slechte tijden.”

Verslechtert

Martien realiseert zich dat zijn situatie alleen meer verslechtert en accepteert dat, maar vindt het heel erg dat hij er mee moet stoppen. ,,Vooral het contact met collega’s van Ricky uit het hele land ga ik missen. Nog erger is dat alles wat ik deed voor mijn vrouw nu uit handen moet geven. Maar het gaat niet meer en daar moet ik mij bij neerleggen.”

Ricky heeft therapie om haar hoofd leeg te maken en merkt dat dit positief werkt. ,,Ik kan dan weer met Martien kletsen over al die jaren dat we samen door het land trokken. We zijn met de eerste expositie begonnen in 1974 in Someren. Daarna volgden Bonnard in Nuenen en De Lint in Oisterwijk. Later in het Duitse Goch in atelier Bourgarville en in Canada in Parc View in Ottawa. Daar hangen een aantal werken van mij in huiskamers en musea. Wij zijn kind aan huis in atelier Art Consilio in Oud-Beierland waar op 23 oktober onze laatste expositie is.”

Situatie

Een aantal atelierhouders weet van de situatie bij het gezin Damen en wil hen helpen. ,,Zij bieden ons een vakantie aan, maar ik kan dit aanbod pas aannemen als de situatie rondom Martien én mijn dochter stabiel is. Maar erg fijn dat zij met ons meeleven.”

Ricky vertelt dat ze nu schildert om zich uit deze verdrietige toestand te trekken. ,,Als ik dat niet doe, dan mis ik mijn positiviteit richting Martien en mijn dochter.”

Info expositie: info@artconsilio.nl