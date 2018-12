Na 62 jaar gaan de laatste babbelaars over de toonbank bij snoepwinkel Meeuws in Someren

SOMEREN - Toon Meeuws (66) worstelde ooit met een overvaller, maar was nooit bang om terug te keren in zijn snoepwinkel in Someren. Na 62 jaar gaat de zaak sluiten.

Een oudere vrouw komt de tabaks- en gemakswinkel binnen en klampt meteen eigenaar Toon Meeuws aan. Ze vindt de babbelaars met een anijssmaakje zo lekker, zegt ze enthousiast tegen hem. Waar zijn die te verkrijgen zodra hij met pensioen gaat, wil ze weten? De vaste klant van de Somerense winkel aan de Kerkstraat zal een nieuw adresje moeten zoeken, want nergens in het dorp zijn ze te koop. 'Jammer' is haar reactie. Veel Somerenaren zullen het karakteristieke winkeltje na 31 januari gaan missen. ,,Als ik uitleg dat ik dit werk al vijftig jaar doe, dan hebben ze er wel begrip voor."

De snoepwinkel staat in Someren bekend als Ut Kusterske. Een verwijzing naar Toons vader Marinus die de zaak begon in de tijd dat hij ook koster van de nabijgelegen Lambertuskerk was.

De zondag is jarenlang de beste verkoopdag voor de familie Meeuws. Kerkgangers komen er voor een bolknak en jongeren geven hun zondagsgeld uit aan de snoepzakken. Tevens worden religieuze voorwerpen zoals rozenkransjes, kruisbeelden en wijwatervaatjes verkocht.

Luik

In die tijd krijgt Marinus Meeuws geregeld een proces aan zijn broek, vertelt zijn zoon. ,,De winkel was altijd van acht uur 's ochtends tot middernacht geopend. In de avonduren verkocht hij veel spullen via een luik aan de zijkant van het gebouw. Bleek dat hij de winkelsluitingstijdenwet overtrad. Hij kreeg vele waarschuwingen en enkele flinke boetes", weet Toon nog. ,,Hij zei op een gegeven moment: ik stop ermee. Ik hou zo niets meer over. Vader kreeg bovendien diverse waarschuwingen, omdat hij tabak verkocht zonder vergunning. Hetzelfde was het geval met de levensmiddelen. Hij was niet bang en ging gewoon door."

Marinus betrekt zijn kinderen steeds meer bij de winkel. Iedereen die al kan tellen moet zijn steentje bijdragen. Zo belandt Toon als jong menneke in de zaak, om vervolgens nooit meer weg te gaan.

In 1975 komt de snoepzaak op zijn naam te staan. Na enkele productieve jaren breekt een 'mindere periode' aan. Tussen 1988 en 2001 is de winkel vijf keer doelwit van criminelen. Het begint met een inbraak, gevolgd door een inbraak met grof geweld en een overval.

Toon Meeuws herinnert zich nog elk detail, maar gaat er niet onder gebukt. De ondernemer vertelt er nuchter over. ,,Er stond een keer iemand met een honkbalknuppel te zwaaien in de zaak. Ik reageerde meteen en werkte die man tegen de grond. Er bleek echter nog een tweede persoon bij betrokken te zijn, die bedreigde me met een mes. Mijn zoon duwde mij toen van die dader af en heeft me daarmee gered. Hij hield er een snijwond aan zijn hand aan over. Ik ben daarna nooit bang geweest om terug te keren in de winkel. Ik werd hooguit alerter."

De laatste jaren is zijn winkel gelukkig gespaard gebleven van verder onheil. Meeuws had zijn zaak graag overgedaan aan zijn kinderen, maar die hebben inmiddels allemaal ander werk. De Somerenaar heeft er daarom voor gekozen helemaal te stoppen.

Gedenkwand

Waar nu nog snoepbakken staan, spelen straks zijn kleinkinderen. En de muur vol sigaretten wordt omgetoverd tot 'gedenkwand', met allemaal spullen uit 62 jaar verkoop van snoep en sigaretten.