Na 906 uitzendingen stopt Siris Sportlijn: ’Een doelpunt van minuten geleden versloeg hij live’

SOMEREN - Het Studio Sport-moment op zondagavond is alom bekend, in Asten en Someren stemden sportliefhebbers vaste prik op zondagmiddag om 14 uur af op Siris Sportlijn. Maar dat kan niet meer. Het programma is uit de lucht.

Uit de lucht was het al sinds het uitbreken van de coronacrisis. ,,Geen wedstrijden, dus ook geen uitzendingen,” zegt Marnix van der Linden, sinds 1995 redacteur van Siris Sportlijn, het programma dat 29 jaar en 906 uitzendingen lang verslag deed van de lokale amateursport, met name het voetbal. Nu de bal weer rolt, blijft de studiolamp definitief uit.

Alleen

Het eens populaire programma had het los van de corona ook al moeilijk. Van der Linden: ,,Steeds minder luisteraars. Maar vooral steeds minder mensen in de studio en langs de lijn. Vier personen is jarenlang de vaste bezetting geweest in de studio, maar dat werd steeds minder. Op het laatst stond ik er bijna alleen voor." Hij concludeerde dat het genoeg is geweest: ,,Ik heb de knoop doorgehakt en ben er mee gestopt.” 8 Maart was de 906e en laatste uitzending.

De zeven voetbalclubs van Someren en Asten hadden ieder hun eigen reporter die de wedstrijden bezocht. ,,Zij begonnen in 1991 met een portofoon met een draaischijf waarmee zij contact maakten met de studio.” Lambert van den Burgt uit 't Eind kon het 15 jaar doen met een mobiele telefoon als reporter voor SSE. ,,Het was een mooie tijd. Vooral de duo-reportages van de derby's tussen Lierop en SSE, met collega Jan Driessen uit Lierop, waren erg leuk om te doen. In de wintermaanden bleven veel toeschouwers thuis bij de kachel, ik volgde voor hen vaak rillend van de kou en met een nat pak de wedstrijden."

Jan Hendriks



Aan bijna alle sporten uit Asten en Someren werd aandacht besteed, maar het voetbal had de voorkeur. Van der Linden: ,,De luisteraars genoten van Jan Hendriks uit de Hei die op een Theo Koomen-achtige manier de mensen vermaakte. Een doelpunt dat minuten geleden was gemaakt, versloeg hij live in de uitzending, dat waren mooie momenten."

Maar het zat niet altijd mee, vooral niet als op het laatste moment voetbalwedstrijden werden afgelast. ,,Dan was het improviseren en was er van twee tot zes uur (te) veel muziek op de zender.” Reporter Gerard Stienen uit Asten gaat vooral missen dat hij de derby NWC-Someren niet meer kan verslaan. ,, Altijd een opkikker met heel veel publiek, geen hoogstaand voetbal maar wel spectaculair. De luisteraar zal wel eens gemerkt hebben dat mijn verslag wat meer Astens gekleurd was, maar ik was wel eerlijk. Als Someren beter was, dan vertelde ik dat ook."

Samen met Fons Hasselman uit Someren deed hij verslag van de derby. ,,Dat was lachen samen. Als Gerard een 'harde' overtreding meldde van een speler van Someren zei ik even later dat dit nogal meeviel. Als ik naar de zin van Gerard wat te lang in de uitzending was, gaf hij met een knietje aan dat hij ook nog wat wilde zeggen."