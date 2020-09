Na ‘coronastilte’ komt Gemerts jeugdtheater met nieuwe voorstelling: Kees Case

,,Het gaat volledig om het plezier. Het verhaal is dun en heeft geen moraal.. Het is wel lekker om te spelen en om te kijken, zowel voor kinderen als voor volwassenen.” Anouk van Dijk, de huidige regisseur van Jeugdtheater Carrousel, heeft er weer zin in. Binnenkort verzorgt ze met haar club de voorstelling Kees Case, over een hoofdinspecteur van politie die zijn hond kwijt is. Ze schreef zelf het script en gebruikt dat tijdens de repetities als basis. ,,We zijn pas na de zomervakantie gestart met repeteren. Alles is ‘last minute’. Er is tijdsdruk maar het komt wel goed. Ik kijk goed wat de spelers geven. Dan groeit het vanzelf wel”, zegt Van Dijk. ,,Het is een familievoorstelling, dus vooral voor kinderen. Bij hen speel je in op hun fantasie en verbeeldingskracht. We gaan het gewoon doen.”