Na Deurne en Gemert-Bakel gaan ook Asten, Laarbeek en Someren zelf jeugdhulp verlenen

Ze zijn nu nog in dienst van zorginstellingen als Zorgboog, LEV Groep en Mee. Maar de zorgspecialisten die zich over jongeren en/of gezinnen met problemen in Asten, Laarbeek en Someren ontfermen, komen waarschijnlijk begin 2020 in dienst van de Peelgemeenten, een samenwerking tussen gemeenten in deze regio op het gebied van zorg.