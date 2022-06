Na drie jaar afwezigheid is de Peelland Truckrun terug: ‘Al weken gaat het in de klas en in de soos nergens anders over’

Anders dan voorgaande edities wordt het evenement nu gehouden in juni, maar daar zal de glimlach bij de deelnemers niet minder om zijn. ,,Al weken gaat het in de klas en in de soos nergens anders over”, zegt Gerrie Leenders. Als bestuurslid en lerares bij basisschool De Berkenschutse in Heeze merkt ze dagelijks dat de deelnemers, allemaal mensen met een verstandelijke beperking, reikhalzend uitkijken naar de Truckrun.

Dat is logisch, wat voor het eerst sinds 2019 trekt er aanstaande zondag weer een hele stoet vrachtwagens door de regio. De teller staat op dit moment op zo’n 170 trucks en deelnemers. Waar normaal de Truckrun in april is, werd er dit jaar bewust gekozen voor juni. ,,Toen we het gingen organiseren wisten we niet of er nog restricties zouden zijn, daarom is het deze keer wat later”, verklaart Leenders.

Het animo onder de chauffeurs is er niet minder om, zo blijkt. ,,Ieder bedrijf mag maximaal acht trucks leveren en bij de grotere bedrijven sprinten chauffeurs naar het prikbord om hun naam erop te zetten”, geeft Leenders aan. Toch zijn er ook enkele chauffeurs die vanwege de nieuwe datum niet kunnen. ,,Die hebben aangegeven dat het volgend jaar weer in april moet zijn.”

Het vertrek is, zoals altijd, bij Spuiterij Munsters aan de Daalder in Deurne. Vanaf half tien druppelen daar de eerste deelnemers en chauffeurs binnen. ,,Het geeft altijd zoveel energie als we daar samenkomen.” Voormalig eigenaar Bert Munsters is de afgelopen periode druk bezig geweest om een stellage te maken, waardoor deelnemers die in een rolstoel zitten makkelijker kunnen instappen.

Vanaf 11.00 uur trekt de stoet als een lang lint door de regio. ,,We hopen op goed weer, dan staan er nog veel meer mensen langs de kant van de weg. Het wordt een groot feest”, besluit Leenders.