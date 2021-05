Na een jaar online vergaderen zijn de Huiskamers van Laarbeek helemaal klaar om open te gaan

LIESHOUT - Ruim een jaar geleden ging het beheer van de gemeenschapshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout over in de Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Maar door corona gingen ze niet open. ,,We vroegen ons een tijdlang af: hoe overleven we dit?”

Quote We merken dat de behoefte om elkaar weer te ontmoeten ontzettend groot is Johan van der Heijden, voorzitter Stichting Dorpshuizen Laarbeek ,,Maar nu verwachten we een hele mooie doorstart te kunnen maken", zegt mede-oprichter en voorzitter Johan van der Heijden.

Het kan snel gaan, als het een beetje meezit met de versoepelingen van de maatregelen die vandaag worden aangekondigd. ,,Dan gaan we 7 of 8 mei de deuren opendoen", zegt manager Joost van Wijk. En mocht het onverhoopt toch anders zijn, dan zal heropening toch echt niet lang meer op zich laten wachten. Die verwachting, plus onder meer de subsidie van de Stichting Doen! van 20.000 euro die ze onlangs kregen, stemt hoopvol.

Het is nodig, dat er weer mensen komen in de drie dorpshuizen. De inkomsten vielen een jaar lang grotendeels weg en de organisatie bleef louter overeind ‘dankzij een goede penningmeester’, door sterk op de kosten te sparen en het binnen harken van coronanoodpakketten van de rijksoverheid. Maar belangrijker: ,,We merken dat de behoefte om elkaar weer te ontmoeten ontzettend groot is”, constateert Van der Heijden.

Achter de schermen gewerkt aan nieuwe koers

‘Elk nadeel heb natuurlijk ook zijn voordeel’. Achter de schermen kregen de medewerkers van de nog prille organisatie de gelegenheid hard te werken om klaar te zijn voor de heropening, met een nieuwe koers. Alle huizen zijn schoongemaakt, opgeruimd en opnieuw geschilderd. Met (online) vergaderingen zijn de doelen gesteld, uitgewerkt en gepresenteerd.

Quote Een medewerker van Stichting Dorpshui­zen Laarbeek is zoals een barman, die van alles hoort en ziet Johan van der Heijden, voorzitter Stichting Dorpshuizen Laarbeek Heel even terug in de tijd: tot 2019 lag het beheer van de Laarbeekse dorpshuizen, evenals het welzijnswerk, in handen van de Stichting Vierbinden. Maar de gemeente was als opdrachtgever niet tevreden; de stichting was te klein om aan de eisen die tegenwoordig in de sociale sector worden gesteld te voldoen. Zo werd de verwachting dat de gemeenschapshuizen het welzijnswerk zouden voeden niet volledig waargemaakt.

De nieuwe Stichting Dorpshuizen Laarbeek is dat wél van plan. Daarvoor hebben ze onder meer de Huiskamers van Laarbeek bedacht. Gedragen door de inwoners, maar begeleid door drie professionele organisaties. De LEVgroep, die het welzijnswerk van Vierbinden overnam, bibliotheek De Lage Beemden en de nieuwe stichting dus. In elk dorp zal de Huiskamer er weer een beetje anders uitzien, maar de grote gemene deler is wel dat ze laagdrempelig zijn én verbinden. Inwoners met elkaar, maar ook eventueel met hulpverleners.

,,Een medewerker van ons is zoals een barman, die van alles hoort en ziet”, zegt Van der Heijden. ,,Die kan doorverwijzen naar of helpen bij het informatiesysteem van de Lage Beemden voor zaken als wonen, leven en donorschap. Onze vrijwilligers worden daarvoor getraind door de bibliotheek. Als het om welzijnszaken gaat, krijgen ze training door de LEVgroep. De dorpsondersteuners gaan hier ook rondlopen. Woningstichting woCom heeft hier spreekuur en we verwachten dat die óók beter bereikbaar zal worden.”