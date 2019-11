‘Na een jaartje weg of je blijft je hele leven bij Berkvens in Someren’

SOMEREN - Samen hebben ze 160 jaar ervaring bij familiebedrijf Berkvens Deursystemen in Someren. Jac Koolen (61) is assistent-teamleider van de expeditie, Theo van Heugten (56) en Hans Vinken (64) zijn medewerkers in de houtenkozijnenfabriek en Eric van Bommel (56) is kenner specialiteiten bij de HPL deurenfabriek.

Ze zijn stuk voor stuk doorzetters. Al veertig jaar werken ze voor hetzelfde bedrijf en slechts zelden hebben ze getwijfeld of ze nog wel op de juiste plek zaten. Jac Koolen, Theo van Heugten, Hans Vinken en Eric van Bommel vierden gisteren hun smaragden jubileum bij deurenfabriek Berkvens in Someren. ,,Je werkt hier of een jaartje en dan ben je weg, of je blijft hier je hele leven”, vat Jac Koolen het samen.

Volledig scherm SOMEREN - *Berkvens Deuren* viert het 40-jarig jubileum van vier werknemers: *Eric van Bommel*, *Theo van Heugten*, *Jac Koolen* en *Hans Vinken* © FotoMeulenhof

Kort voor zij met hun gezinnen een rondleiding maken door de fabriek aan de Kanaalstraat, blikken ze terug op hun loopbaan. Als volgens Astenaar Vinken ‘de jaren gaan rollen, dan is een decennium omgevlogen voor je het in de gaten hebt’. Hij heeft meerdere redenen waarom hij altijd bij dezelfde werkgever is gebleven. ,,Ik kan hier op de fiets naartoe. Dat doe ik liever dan dat ik naar Eindhoven of Veldhoven moet rijden. Daarnaast heb ik vaste werktijden en vind ik het fijner dan werken op de bouw”, somt hij op. ,,En je kunt er de klok op gelijk zetten: hier krijg je altijd netjes aan het einde van de maand uitbetaald.”

Toekomst

Van Bommel heeft in veertig jaar weleens dagen gehad dat hij twijfelde aan zijn toekomst op het werk. Koolen niet. Hij groeide naar eigen zeggen mee in het bedrijf langs het kanaal. ,,Dan vertrek je niet zo snel als je elders een dubbeltje meer krijgt. We hebben in de jaren tachtig ook een crisis gehad en in zo’n periode blijf je bij je werkgever. Ik wilde niet elders weer bij het begin beginnen.”

Het viertal heeft het bedrijf flink zien groeien in vier decennia. Van zestig werknemers in de begintijd naar 425 nu. Ze zijn ook één van de weinigen die alle directeuren van het familiebedrijf op de werkvloer hebben meegemaakt. ,,We hebben twee directeuren naar het kerkhof gebracht”, vertelt Van Heugten. ,,Pietje Berkvens verongelukte en Iron van Dooren had een slecht hart. Daarna is Ralph van Dooren in het bedrijf gekomen. Bij Pietje mocht je niet stilstaan, er moest hard gewerkt worden.”

Van Bommel: ,,En Iron was bikkelhard. Hij was een echte zakenman en had het doel om het bedrijf groter te maken. Hij hield wat meer afstand naar zijn personeel dan Ralph nu doet.”

Veertig jaar in de fabriek heeft bij Van Heugten en Vinken sporen nagelaten. Van Heugten mist een topje van zijn vinger; dat gebeurde bij één van de machines in de hal. Ook heeft hij last van slijtage in de rug en in zijn heup. Vinken freesde jaren geleden bijna zijn hand eraf. Het litteken is duidelijk zichtbaar.

Het werk was in de begintijd fysiek een stuk zwaarder dan nu. Toen gingen honderden deuren door hun handen, nu wordt veel werk uit handen genomen door machines. Ze genieten nog steeds en Van Bommel en Van Heugten hopen hun vijftigjarig jubileum bij Berkvens ook nog te halen.

Ze voelen zich thuis bij de deurenfirma. ,,Elk jaar is er een goede feestavond, met de bouwvak is er een barbecue en ook de recepties zitten goed in elkaar. Ze hebben veel aandacht voor de sociale contacten.”