Na eerste druk met 100.000 exemplaren, tweede druk met 20.000 boeken volgt nu al derde druk van biografie Peter Gillis

Ook al is het moeilijk om in Mariahout een woning te zoeken, het kán wel

MARIAHOUT - Je bent jong en wilt graag betaalbaar wonen in Mariahout. Kan dat? Samen zelf de regie in handen houden bij de bouw en ontwerpfase is een optie. Of wellicht zit een tiny house er ook wel in, zo bleek tijdens een drukbezochte informatieavond over wonen in het dorpshuis.

9 november