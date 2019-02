Na Gemert-Bakel neemt ook Deurne zelf hulpverleners in dienst

Vanaf 2020 komt er aan die samenwerking een einde. Deurne zal dan alle taken zelf uitvoeren en de hulpverleners in loondienst nemen.

De gemeente volgt hiermee Gemert-Bakel, die er eerder ook voor koos om hen in de eigen organisatie op te nemen. Het belangrijkste argument voor Deurne is eenheid brengen in de aansturing en werkwijze, aldus een woordvoerder.

Het was lange tijd de bedoeling dat alle Peelgemeenten een gemeenschappelijke aanpak zouden kiezen voor de aansturing van hun coaches. Toen bleek dat ze niet op dezelfde lijn zaten, onderzocht bureau Kalistratous drie scenario's. Ofwel ze komen op de loonlijst van de gezamenlijke Peelgemeenten, ofwel ze komen in dienst van de afzonderlijke gemeente ofwel alles wordt uitbesteed aan een jeugdzorgaanbieder.

Het is nu aan de vijf gemeenten om te kiezen. In Asten en Laarbeek is nog geen knoop doorgehakt, laten woordvoerders weten. Asten voegt daaraan toe pas meer te kunnen zeggen na het overleg van de gemeenten in februari.

In Deurne ging de kogel deze week al door de kerk. Dit tot verrassing van een aantal betrokken zorgaanbieders. ,,De gemeente wordt hiermee opdrachtgever èn uitvoerder van jeugdzorg. Die keuze is op zijn minst bijzonder te noemen. De consequenties van dit besluit kunnen voor individuelen en instellingen fors zijn. We willen hierover dan ook spoedig overleg voeren met de gemeente”, aldus Bijzonder Jeugdwerk. De LEV-groep is teleurgesteld. ,,Wij hadden die taken natuurlijk graag zelf uit blijven voeren. De gemeente zet hiermee te veel petten op.”