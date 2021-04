Na grote Peelbrand: natuurbrandteam in de maak voor Zuid-Nederland

DEURNE - Voor de grote brand in de Peel van vorig jaar moest nog een gespecialiseerd team uit Overijssel overkomen. In de nabije toekomst is dat wellicht niet meer nodig. De zes Veiligheidsregio's in Zuid-Nederland werken aan een eigen, gezamenlijk ‘handcrewteam’.

Zo'n team trekt met zwepen en waterzakken de natuur in om het vuur uit te slaan. Een effectieve methode bij dit soort branden. In het buitenland hebben ze er al veel ervaring mee. Gezien de klimaatverandering is de kans groot dat ook Nederland vaker met grote natuurbranden te maken krijgt. En speciale branden vragen om speciale manieren van bestrijden, bleek vorig jaar al bij de evaluatie van de grote brand in de Peel.

Meebewegen met klimaatsverandering

Jelmer Dam van het Instituut Fysieke Veiligheid is specialist op dit gebied. Hij is nationaal coördinator natuurbrandbeheersing en stond aan het hoofd van het onderzoek naar de oorzaak en het verloop van de Peelbrand. Dam kondigde eind vorig jaar al aan dat er mogelijk zo'n team erbij komt. Want de Overijsselse ploeg is de enige in Nederland. ,,Achter de schermen is al heel wat gebeurd", meldt hij. ,,Goed om te zien dat er eerste stappen worden gezet in het meebewegen met de klimaatsverandering.”

De Veiligheidsregio's Brabant-Zuidoost, Zuid-Limburg. Limburg-Noord, Brabant-Noord, Midden- en West-Brabant en Zeeland zijn dus van plan om samen een handcrewteam in het leven te roepen. Ze willen daar zelf nog weinig over kwijt: ‘We zitten in de onderzoeksfase’, kijken wat de meerwaarde is', meldt een woordvoerster van Brabant Zuid-Oost. Dam noemt het een ’interessant concept’ om het met zessen te gaan doen. ,,Ik ben daar super enthousiast over.”

Quote Mogelijk gaan ze voor de opleiding van het team naar het buitenland Jelmer Dam, Nationaal coördinator natuurbrandbeheersing

Zo'n team zal niet dit jaar al gereed zijn, voorspelt hij. ,,Dat kost wel wat tijd. Er gaat een fors opleidingstraject aan vooraf. Ik kan me voorstellen dat het team in Overijssel hierin een rol krijgt. Dat heeft al enkele jaren ervaring. Maar mogelijk gaan ze ook naar het buitenland. Vooral in Portugal is er veel kennis. Ik ben zelf opgeleid in de Verenigde Staten: Californië en Montana.” Verder zal er naar het kostenaspect moeten worden gekeken, zegt Dam.

Zal elke veiligheidsregio mensen leveren, die als handcrewteam worden ingezet op het moment dat het nodig is? Dam: ,,Hoe het wordt ingericht, is niet bekend. Maar ik voorzie dat de leden van het team niet te ver verspreid zitten. Als ze gaan uitrukken, moeten ze eerst bij elkaar komen.”