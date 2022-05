Na het laatste eindexamen is voor Marlies Rijskamp (17) uit Someren het lange wachten begonnen

SOMEREN - De eerste ronde van de centrale eindexamens zit er zo goed als op. Marlies Rijskamp uit Someren deed woensdag op het Varendonck-college in Asten haar afsluitende eindexamen Frans op het vwo.

,,Ik voel me nou wel een beetje moe”, aldus Marlies na afloop in de docentenkamer. Deze middag heeft ze zich tweeënhalf uur over het eindexamen Frans gebogen, haar achtste en laatste examen. ,,Sommige vragen vond ik een beetje onduidelijk geformuleerd, maar het was prima te doen.”

Voor Marlies is ‘het lange wachten’ tot 9 juni begonnen. Dan worden de examenuitslagen bekendgemaakt. ,,Ik vind het erg spannend, want ik weet niet zeker of ik slaag, dus voor mijn gevoel duurt het nog erg lang tot die dag.” Ondanks de onzekerheid heeft ze tijdens de examenperiode wel in ‘een bubbel’ gezeten. ,,Uiteindelijk wen je er aan en kom je in de examenflow.”

Snelle vakanties

Om de wachttijd door te komen, vertrekt Marlies vanavond met haar ouders voor een korte vakantie naar Renesse in Zeeland. Daarna gaat ze nog een weekendje naar Valencia met een vriendin. “Dan denk ik dat het ook voorbij zal vliegen.”

Quote Uiteinde­lijk wen je er aan en kom je in de examenflow Marlies Rijskamp

Twee jaar geleden koos Marlies voor het examenprofiel natuur en gezondheid. ,,Ik wilde toen in de zorg gaan werken, maar daar ben ik inmiddels van afgestapt.” Bij het zien van tv-reportages over de zorg, merkte Marlies dat ze er ‘een beetje naar gevoel’ bij kreeg. ,,De zorg is heel heftig.” Ze concludeerde dat ze liever met ‘gezonde kinderen’ wil gaan werken.

Open dag

Tijdens een open dag op de Radboud Universiteit in Nijmegen hoorde Marlies over de zogeheten ALPO-studie: de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. ,,Dit is wat ik zocht”, aldus Marlies. Nadat ze een dag mocht meelopen op haar oude basisschool in Someren, was ze ‘om’. Na de zomer gaat ze in Nijmegen studeren. ,,Ik vind het een mooi idee dat ik straks kinderen ook iets kan gaan leren.” Bang voor de hoge werkdruk is ze niet. ,,Die is er overal.”

Indruk gemaakt

Op het Varendonck-college maakte Marlies indruk met haar initiatief om geld in te zamelen voor Kiki Toll uit Venray. ,,Zij was een vriendin van mijn vriendin. Ze had kanker en is vorig jaar overleden.” Telkens als iemand op school geen mondkapje droeg, ging er 50 cent in een donatie-pot. Het ingezamelde geld hielp Kiki haar laatste wensen in vervulling gaan. ,,Het was ingrijpend om mee te maken”, aldus Marlies. ,,Ook al stond ik er niet mega dichtbij.”

Terugkijkend op haar tijd op het Varendonck-college spreekt ze van een positieve ervaring. ,,Het is een fijne school die niet te groot is. Ik heb zes jaar met dezelfde mensen in de klas gezeten, dus ik heb echt een band met ze opgebouwd. Nu ik van school ga, zal het gek zijn om al die mensen niet meer te zien.”