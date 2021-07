Na jaren eindelijk duidelijkheid: Nieuw appartementencomplex met zorgverlening in Geldestraat Someren

SOMEREN - Het was een kwestie van de lange adem, maar na vele jaren is er alsnog duidelijkheid over de lap grond van 2200 vierkante meter aan de Geldestraat in Someren. Futura Zorg bouwt op die locatie nabij het Varendonck College een appartementencomplex met zorg voor maximaal 23 ouderen.

Jarenlang stond er een verouderd bedrijfsgebouw op het perceel, niet bepaald een verrijking voor de buurt. Daarom werkte grondeigenaar Henk Bukkems aan een plan voor de bouw van enkele woningen die de straat ‘een mooier aanzien’ zouden geven. Dit kwam echter maar niet van de grond, waarna Futura Zorg in een later stadium in beeld kwam.

Complex begin 2022 klaar

Die zorgorganisatie heeft momenteel al zes Futura-huizen in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud- Beijerland, Boskoop en Den Bosch. Someren wordt de zevende loot aan de stam. Management-assistente Cynthia Slotema van Futura Zorg verwacht dat het nieuw complex eind januari of begin februari 2022 klaar is.

Er komen tussen de 17 en 23 mensen te wonen. Naast kamers voor individuen is er plek voor echtparen. Het gaat om mensen die hulpbehoevend zijn, maar zelf nog wel het een en ander kunnen doen. Volgens Slotema moet je denken aan cliënten die hulp nodig hebben bij het aankleden.

Maar ook licht-dementerenden vinden een plekje in het Somerense Futurahuis. ,,We proberen daarin wel een goede balans te vinden. Onze missie is het bieden van wonen en zorg aan ouderen waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat.”

Quote Zoveel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’, dat is waar het ons om gaat” Cynthia Slotema, Management-assistente Futura Zorg

De zorgorganisatie wil dat de bewoners zoveel mogelijk actief blijven ‘en hun waardigheid in stand houden’. Slotema: ,,Goed en comfortabel wonen met de nodige zorg in de nabijheid moeten bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de bewoners. Zoveel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’, dat is waar het ons om gaat.”

Familie altijd dichtbij

Het achtste Futurahuis wordt volgend jaar geopend in Ter Aar. Volgens Slotema zijn momenteel op diverse locaties gesprekken gaande voor verdere uitbreiding, maar kan zij nog niet zeggen of daar ook plekken in Zuidoost-Brabant bij zitten. ,,We zijn afhankelijk van gronden die vrijkomen en wat gemeenten willen. We willen in elk geval dat mensen veelal in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, met familie dichtbij.”

Wethouder Theo Maas verricht donderdagochtend de officiële starthandeling van de bouw in Someren. Dat doet hij door samen met basisschoolleerlingen de eerste contouren op een groot schilderdoek te zetten. Kunstenaar Niloc Pagen maakt het hierna af. Het schilderij wordt dan later geveild en de opbrengst gaat naar een goed doel.

Volledig scherm Zo lag het terrein aan de Geldestraat er in 2017 bij. © DCI Media