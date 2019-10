Na jaren eindelijk metamorfose vogelasiel Someren

Veel bouwbehoef­te in Milheeze, met name onder jongeren

14:03 MILHEEZE - Er is veel behoefte aan woningbouw onder de inwoners van Milheeze. Die behoefte blijkt uit een enquête die onlangs op verzoek van de gemeente Gemert-Bakel door het Dorpsoverleg Milheeze is uitgevoerd en nu gepresenteerd is aan de dorpelingen.