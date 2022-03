Na oorlog en armoede wil Loes (41) uit Heusden mensen dichter bij elkaar én de natuur brengen

Ga ook huizen bouwen in het buitenge­bied van Deurne en meer goede voornemens van politieke partijen

DEURNE - De intensieve veehouderij terugdringen? Zeker niet, als het aan de meeste politieke partijen in Deurne ligt. Waar wel de handen voor op elkaar gaan: huizen bouwen aan de randen van dorpen en wijken. Het debat tussen politieke partijen in Deurne van vrijdagavond was speciaal bedoeld voor kiezers die niet weten wat er te kiezen is.

12 maart