Na roerige jaren lijkt rust terug in Somerense politiek: ‘Over 95 procent denken we hetzelfde’

Voor het eerst heeft de zittende oppositie van De Gemeenschapslijst en Lijst Someren-Heide zelf een document opgesteld met plannen voor de komende vier jaar. Het is een tegenreactie op het akkoord dat het CDA, Wij zijn Someren-VVD, PvdA en Leefbaar Someren eerder sloten.

Jules Klessens (Wij zijn Someren-VVD) is blij met de inbreng vanuit de oppositie. Maar hij heeft in de 33 pagina’s weinig vernieuwends gelezen. ,,We hebben heel veel overeenkomsten. 95 procent komt overeen, verschillen zijn er alleen op details.”

Stop op zonneparken

Klessens heeft in het coalitieakkoord al langer lopende zaken niet vermeld. Volgens hem hebben De Gemeenschapslijst en LSH dat wel gedaan. Als voorbeelden noemt hij de stop op zonneparken. Ook vindt hij enkele plannen terug die ook in het coalitieakkoord staan, zoals het invoeren van een agrarisch loket. ,,Het spreekwoord is: geen woorden, maar daden. Ze hebben veel woorden nodig om hun daden te beschrijven.”

Quote Je moet geen valse verwachtin­gen wekken Jules Klessens, Wij zijn Someren-VVD

De verschillen zijn dus klein. Wat wel afwijkt: de oppositie wil een terugkeer van de dorpswethouders. Klessens ziet dat niet zitten. ,,Dat hebben we veertig jaar gedaan en dat ging niet altijd even goed. We willen wethouders op inhoud per zaak.”

Verder heeft hij de stikstofkwestie niet benoemd. ,,We hebben een coalitie van links naar rechts, we laten het landelijke rusten omdat we daar toch geen invloed op kunnen uitoefenen. Je moet geen valse verwachtingen wekken. We lossen de stikstofproblematiek echt niet in Someren op.”

Veel overlap

Ook CDA’er Arjan Evers vindt dat De Gemeenschapslijst en LSH ‘in andere woorden hetzelfde zeggen’. ,,Ik vind het vreemd als gezegd wordt dat ons akkoord ver van hen af staat. Dan lees je het oppositieakkoord en dan zit er zoveel overlap in. En dingen die je al doet hoef je niet nog eens te benoemen.”