Na ruim een jaar verhuizen wereldberoemde Arlingtonklokken weer van Asten naar Washington

KORT NIEUWS Tiendui­zend euro voor Aarlese speelplek, passanten­ha­ven open voor langere vaartuigen, derde boek Somerenaar over Down

17:35 AARLE-RIXTEL - De Aarlese Stichting Speelplezier heeft tienduizend euro ontvangen van het Prins Bernardfonds. Dit om speel- en ontmoetplek het Terlingenplein in Aarle-Rixtel op te knappen. De stichting heeft afgelopen jaren al twee afgeleefde speeltuinen op Strijp en aan de Lijsterstraat in het dorp een opknapbeurt gegeven. En met succes. Daarom zullen zij dit keer de hand slaan aan het Terlingenplein. In de toekomst hopen zij dat het plein zal fungeren als een recreatiepark voor jong en oud.