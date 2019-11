Na ruim eeuw einde aan familiebedrijf Nies in Deurne

Video Kinderen in Handel krijgen les in carnavals­wa­gens bouwen: ’Hier kan geen lesboek aan tippen’

10:00 HANDEL - De nog jonge Bergkneuter Academy in Handel ging gwoensdag een nieuwe fase in. Voor het eerst moesten de leerlingen van Kindcentrum De Havelt de handen uit de mouwen steken. ,,Dit is echt wel vet.”