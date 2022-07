Na twee jaar eindelijk weer tijd voor WiSH Outdoor: ‘Beste editie tot nu toe’

Voor de Aarlese Suzanne Bierens is het alweer de vijfde keer dat zij het festivalterrein van WiSH Outdoor betreedt. Voor haar is het ‘ons kent ons’-gevoel hetgeen wat het festival tot een van haar favorieten maakt. ,,Iedereen komt uit de buurt, je kent altijd wel iemand”, zo vertelt de 23-jarige. ,,De muziek is altijd leuk en de sfeer is goed. Daar komen we voor.” Ook vanavond gaat ze daarvoor.