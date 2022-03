Na twee jaar repeteren eindelijk het eerste échte werk

LIEROP - Eindelijk mochten ze dan, de bands Sea on Fire en Sliver konden na twee jaar alleen maar repeteren nu dan toch hun muzikale kunsten tonen aan het publiek. Dat smaakte naar meer: ,,Wembley, Pinkpop en het Nirwana Tuinfeest is onze droom.”

Met een diepe buiging en een lach van oor tot oor nemen de leden van Sea on Fire een minutenlang applaus in ontvangst. Terecht, de groep die louter uit 15-jarige pubers bestaat heeft zojuist de hele zaal van Nirwana plat gespeeld met covers van hun favoriete bands. Wat het extra knap maakt is dat dit het eerste optreden is van de band die ontstaan is tijdens de coronapandemie. ,,Dit was echt vet”, zegt zanger Bram Opdam.

Twee jaar geleden, toen Nederland net kennismaakte met corona en het land op slot ging was het Opdam die samen met z’n vriend en drummer Finn van Lieshout op een zolder de eerste stappen zette in de muziekbranche. ,,Als ik het nu terug luister klonk het nergens naar”, zegt Finn met een lach.

De ruimte was dan wel erg klein en er was geen microfoon maar de twee deden iets waar ze plezier in hadden. Toch ontbrak er nog een gitarist en dat werd Lars van Lieshout. ,,Niemand wist dat ik gitaar speelde maar toen ik een keertje meespeelde ging het vanaf het begin lekker.” De zolder was inmiddels te klein, tijdens repetities konden de bandleden elkaar amper zien en zeker nadat ook Noah van der Velden zich bij de band aansloot moest naarstig worden gezocht naar een nieuwe repetitieruimte.

Gratis repeteren

Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan, het hele land zat op slot en een ruimte huren was financieel onhaalbaar. Huub van Lieshout, vader van Lars én manager van de band, had de oplossing. Hij nam contact op met OJC Nirwana met de vraag of de pubers daar wekelijks gratis mochten repeteren.

Het jongerencentrum ging akkoord en iedere zondag trokken de vier muzikanten met hun gitaren naar Lierops beroemdste podium. Vanaf dat moment ging het snel, de chemie tussen de vier klopte vanaf de eerste klank en na bijna twee jaar repeteren stonden ze afgelopen zaterdag voor het eerst op het podium met hun eigen show. Iets waar ze eerst alleen maar van konden dromen. ,,Hier staan is toch wel heel speciaal”, stelt Noah kort voordat ze het podium opgaan.

Waar in het begin van de avond nog geen sprake was van spanning staan de kopjes nu strak. Maar zodra de eerste klanken uit de speaker klinken gaan ze los. Het publiek geniet met volle teugen van de jonge band. Na afloop, nog vol adrenaline, geeft het kwartet aan nog vol dromen te zitten: ,,Dit is nog maar het begin, nu willen we door. Wembley, Pinkpop of het Nirwana Tuinfeest, dat is het ultieme” klinkt het vastberaden.

Volledig scherm Band Sliver op het podium van Tributeday in De Comeet in Someren. © Sem Wijnhoven/DCI Media

‘Het echte werk’

Ook voor de band Sliver was het afgelopen zaterdag de vuurdoop. Tijdens de tributedag van De Comeet in Someren speelden ze de bekendste songs van Nirvana. ,,Dit is het echte werk, daar hebben we bijna twee jaar voor gerepeteerd” zegt Astenaar en zanger Stan Waals (24).

Twee eerder geplande optredens werden vanwege de pandemie geschrapt. Daar baalde Waals behoorlijk van maar ergens was het ook goed. ,,We kregen langer de tijd om de act te optimaliseren, als beginnende band is het belangrijk om direct een goede indruk achter te laten.”

Na afloop kijk hij dan ook tevreden terug: ,,Alle energie van de afgelopen twee jaar kwam eruit. We waren behoorlijk zenuwachtig maar het ging top!”