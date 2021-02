Na twee jaar strijd tegen de gemeente Deurne overwint Rien (77): vijf lantaarnpalen erbij in donkere wijk

Hij wilde vijf extra lantaarnpalen zodat de mensen zich veiliger voelen op straat. Maar keer op keer was het antwoord van de gemeente: ‘geen lamp erbij’. Na de laatste afwijzing van december had hij er stiekem ook niet meer op gerekend. ,,Maar de aanhouder wint toch!”, zegt Rien Voets een dag na zijn overwinning.

Een meerderheid van de politieke partijen steunt Voets namelijk in zijn strijd voor de vijf extra lantaarnpalen, zo bleek dinsdag tijdens de gemeenteraad. Een voorstel van CDA en Transparant Deurne om de duisternis in Koolhof op te lossen kreeg dan ook de handen op elkaar. Wethouder Helm Verhees zegde uiteindelijk toe ‘waar mogelijk’ de knelpunten in de wijk op te lossen. ,,Ik zal tegemoet komen aan uw vraag. We gaan deze zaken repareren, maar dan is het ook klaar. Anders komen we hier nooit doorheen”, zei hij.