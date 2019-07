Na twee maanden is de weg eindelijk weer open: slimme verkeerslichten op gloednieuw kruispunt in Deurne

Behalve nieuwe wegen krijgen Deurnenaren er als bonus slimme verkeerslichten bij. Slim: omdat ze zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. En nog slimmer omdat ze binnen nu en een paar weken met je kunnen praten. Niet letterlijk, maar via een mobiele verbinding. Ze kunnen automobilisten via een kast langs de weg met een appje (zoals Flitsmeister) bijvoorbeeld vertellen hoe lang ze nog moeten wachten tot het groen is. ,,Toch een van de belangrijkste dingen die mensen willen weten als ze voor een verkeerslicht staan. Wanneer kan ik weer rijden?”, vertelt het brein achter de installatie Patrick Huijskes van Huijskes VRT. Volgens de maker van de verkeerslichten is deze toepassing nog maar het begin van alle mogelijkheden die er in de toekomst bij zullen komen.

Deurnenaren zullen in elk geval opgelucht ademhalen. De wachttijden voor de verkeerslichten op die plek (daar neergezet in de jaren tachtig) liepen regelmatig enorm op.

In totaal was Huijskes twee jaar zoet met het bouwen van de software voor de verkeersregelinstallatie. De zone die detecteert of er verkeer is, werd enorm uitgebreid. Ook is er nu een mogelijkheid voor hulpdiensten om het licht snel op groen te krijgen.