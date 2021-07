Na twintigduizend huwelijksfeesten zal zalencentrum De Pandoer de dertigduizend niet meer halen

Vijf films uit liefde voor Deurnese historie

29 juni DEURNE - Beeldend vertellen, dat doet Frans van de Pas uit Ysselsteyn in zijn voorstellingen, vaak in de rol van een historisch figuur. Oud-collega Henk Goorts uit Deurne maakt al jaren filmopnames, bijvoorbeeld van de Royal Music Night. Samen zijn ze nu hun eerste, grote project aangegaan: vijf korte films over de Deurnese geschiedenis.