Na verhaal in ED steeds verder op dreef; Monique Cunnen uit Neerkant succesvol met haar schrijfsels

NEERKANT - Tien jaar geleden schreef de Neerkantse Monique Cunnen haar eerste verhaal, dat toevallig in het Eindhovens Dagblad gepubliceerd werd. Sindsdien raakte ze steeds verder op dreef. Ze sleepte diverse prijzen in de wacht, waaronder onlangs de tweede prijs in verhalenwedstijd de Raadselige Roos.

In 2011 staat een oproep in het Eindhovens Dagblad voor het insturen van een kort zomerverhaal. Dit zet Cunnen aan tot het schrijven van ‘Huis in beeld’, over een man die terugkijkt op zijn belevenissen in een huis. Het verhaal wordt geplaatst, maar wat de schrijfster vooral stimuleert om door te gaan is de reactie van een lezer. „Hij mailde dat hij geroerd was door mijn verhaal en het op zijn prikbord had gehangen. Dat vond ik zo bijzonder. Blijkbaar geven mensen hun eigen interpretatie aan een stuk.’’

Fijn om feedback te krijgen

Ook nu nog vindt de Neerkantse het fijn om feedback te krijgen. Als ze aan een wedstrijd meedoet, legt ze het liefst haar verhaal eerst voor aan een andere schrijver. „Ik ben aangesloten bij LetterSpinsels, een collectief van ervaren schrijvers. We beoordelen elkaars werk om zo beter te worden.’’

Dat lijkt bij Cunnen aardig te lukken, want de laatste jaren valt ze steeds vaker in de prijzen. Vorig jaar werd ze derde in de schrijfwedstrijd van Bibliotheek Utrecht. In 2019 won ze de derde prijs bij de Raadselige Roos, een wedstrijd van Literair Café Venray waar schrijvers uit heel Nederland en Nederlandstalig België aan deelnemen. En vorige maand werd haar verhaal ‘Een spoor van regenwormen’ bekroond met de tweede prijs. Het gaat over de dood van een jongen en hoe zijn puberzus hiermee omgaat.

Quote Er zit wel vaak iets melancho­lisch in Monique Cunnen

„Het is een zwaar thema’’, beaamt de schrijfster, „maar dat is lang niet in al mijn verhalen zo. Er zit wel vaak iets melancholisch in en de omgeving waarin ik woon komt in meer of mindere mate terug.’’ Cunnen woont in het buitengebied tussen Liessel en Neerkant. De natuur en landerijen staan in schril contrast met de stad Tilburg, waar ze werkt voor Kunstloc, een provinciale instelling op het gebied van kunst en cultuur.

De oudere man

Een ander terugkerend thema is ‘de oudere man’. „Ik schrijf vaak vanuit het perspectief van een man van rond de zeventig, tachtig jaar. Nu ik er over nadenk, verbaas ik mezelf erover. Ik weet niet waarom ik dit doe. Het gaat vanzelf.’’

Dat geldt niet voor haar schrijfwerk. „De deadlines van wedstrijden zijn een goeie stok achter de deur, anders blijf ik uitstellen. Als ik eenmaal begonnen ben, haal ik voldoening uit het creëren. Het is leuk om iets te maken wat er eerst niet was.’’