Na vijf jaar stoppen broers Ferdi en Robert met café Van Bracht

In 2016 begon het avontuur voor de Laarbeekse broers. Toen kochten zij het aan de Kerkstraat gelegen pand over van de familie Van Bracht. Ferdi: ,,In eerste instantie is Bart van de Rijdt dat met ons gaan uitbaten. We waren met z’n drie. Maar na een jaar is Bart gestopt. Wij bleven wél doorgaan, want we bleven er voldoening uit halen. Naast ons werk was het een leuke hobby. Zo zagen we het ook echt. Als het café was afgehuurd – want we werkten eigenlijk alleen op afspraak –, waren wij er standaard ook. Dat contact met de mensen was super leuk. Het was altijd alleen maar gezelligheid.’’

Lastig combineren

Toch hebben de broers na vijf jaar besloten om ermee te stoppen. Ferdi: ,,Dat is echt zo gelopen. Er zijn nou eenmaal andere dingen op ons pad gekomen. Nieuwe dingen, vooral op het gebied van werk. Technisch gezien is het daarom lastig om alles te combineren. Dat heeft overigens betrekking op ons beiden. Ik werk voor mezelf, en mijn broer heeft ook een drukke baan. Om Van Bracht daarnaast uit te baten vergt best wat tijd. Daar zitten redelijk wat vrije uurtjes in. Dat is natuurlijk geen probleem, het hoort er immers bij, maar je moet die tijd wel hebben. Dat is het hele probleem geweest.’’ Volgens Ferdi Raijmakers is corona niet de reden geweest achter de sluiting: ,,Maar we zijn natuurlijk wel lang dicht geweest. Daardoor zijn er andere dingen in de plaats gekomen.’’

Mooie herinneringen

De afgelopen jaren hebben de uitbaters genoten van alle feesten die ze hebben gehad, stelt Ferdi. ,,We hebben er een heleboel mooie dingen meegemaakt. Het was altijd alleen maar positief. Natuurlijk is het dan jammer dat we ermee gaan stoppen. Maar aan al het moois komt een eind. Dat is nou eenmaal zo. Alle feesten die we hebben gehad, van verjaardagen en trouwerijen tot jazz-avonden en de carnaval, kenden alleen maar hoogtepunten. De afgelopen jaren waren voor ons gewoon een reeks aan mooie momenten. Maar de carnavalsdagen springen daar toch wel boven uit. Dat waren altijd zo’n gezellige avonden, dat vergeten we nooit meer.’’

Wat nu met Van Bracht gaat gebeuren, is volgens Ferdi nog de vraag: ,,Momenteel staat het pand in de verkoop. Het zal sowieso een nieuw begin krijgen. Maar in wat voor vorm dit gaat zijn, weten we nu nog niet. Dat ligt ook net aan wie er komt. Het pand is in ieder geval aangeboden aan de makelaar. Verder is het afwachten.’’