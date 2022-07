Na zwaar vliegtuigongeluk weer rust in het leven van Ton uit Someren, met dank aan zijn nieuwe werk

Zijn bedrijf ging failliet en hij raakte zwaargewond bij een vliegtuigongeluk in Oostenrijk. Als piloot van een eenmotorig toestel stortte hij in dichte mist neer bij het plaatsje Thiersee in de provincie Tirol. ,,Maar het meeste verdriet heb ik gehad toen mijn zoon Sjoerd betrokken was bij een dodelijk ongeval in Erp. In die periode overleed mijn vader en werd mijn vrouw ernstig ziek. Gelukkig gaat het met haar nu wat beter en met mij ook.”