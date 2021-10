Naar de Action in Deurne lopen als je blind bent? Veel succes: we hopen dat je het overleeft

Politie doorzoekt Somerense loodsen in onderzoek naar syntheti­sche drugs

13 oktober SOMEREN - De politie heeft woensdagochtend in Someren drie loodsen doorzocht. Deze zoekingen waren onderdeel van een onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs, waarbij in totaal tien mensen zijn aangehouden. In Brabant zijn geen aanhoudingen verricht.