Nabestaanden parochiaan uit Asten naar Hoge Raad

Video Volgend jaar straalt Handelse Maria weer

13:44 HANDEL - Een pronkstuk is het nu niet te noemen, het grote altaardoek met daarop een afbeelding van Maria-Tenhemelopneming in de kerk in Handel. Maar als schilderijenrestaurator Alice van der Knokke volgend jaar haar klus geklaard heeft, is het een heel ander verhaal. ,,Het hele schilderij komt dan echt tot leven.”