Nachtmerrie voor medewerkers kledingwinkel: 'Ineens stonden ze daar, met een wapen gericht op een collega’

Nee, zoveel ellende in een kort tijdsbestek had Van de Ven niet verwacht. Eerst de uitbraak van de pandemie, vervolgens een maandenlange winkelsluiting en dan ook nog een gewapende overval op háár onderneming. Ze is pas 2,5 jaar eigenaresse van de modezaak, die te vinden is aan de Postelstraat. ,,Het valt allemaal niet mee, maar we blijven positief. Wij hebben een ijzersterk team waar ik kei-trots op ben. We slaan ons hier doorheen”, klinkt het vastberaden.