Nancky van Doorn is nieuw raadslid voor VVD Someren

Recensie Alles is kleur bij Helmonder Vincent van Ojen in De Wieger in Deurne

30 december DEURNE - Op de een of andere manier passen de schilderijen en houtdrukken van Vincent van Ojen prima in museum De Wieger. Dat heeft veel te maken met het handschrift van de Helmonder. Dat blinkt namelijk uit in helderheid en is ongelooflijk kleurrijk.