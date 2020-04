Narcissen voor Gemertse ouderen: ’Ik wil ze gewoon een beetje gezelligheid en kleur brengen’

Coronapa­tiënt Toni van den Bergh uit Beek en Donk is na ziekenhuis­op­na­me in Assen weer thuis

17:18 BEEK EN DONK - Toni van den Bergh (72), die twee weken geleden nog met ernstige coronaklachten naar het ziekenhuis in Assen is vervoerd, is terug in Beek en Donk.