Nathan (21) is zwart en Marie-Louise (22) wit en samen vechten ze tegen racisme

Het is een onderwerp dat Miango aan het hart gaat. Als zwarte Nederlander heeft hij in het verleden vaak nare dingen meegemaakt, waarvan hij zich pas sinds een tijdje beseft dat dit allesbehalve oké is. ,,Ik ben in Gemert opgegroeid. Daar leefde ik met veel witte mensen om me heen. Ik wist wel dat ik anders was, maar ik had toen nog niet door dat ik als zwart persoon anders werd behandeld dan anderen. Nu ik op kamers in Nijmegen woon ben ik een ander persoon geworden. Ik besef nu pas wat voor dingen ik heb meegemaakt en hoe rot ik me soms heb gevoeld.’’