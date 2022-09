Natuurbrand in de Peel onder controle, rookoverlast kan lang aanhouden

GRIENDTSVEEN - De dag na het ontstaan van de grote natuurbrand in het gebied Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen vlakbij Deurne heeft de brandweer de situatie onder controle. ,,De brand is beperkt gebleven tot 40 hectare, maar het sein brandmeester kan nog niet gegeven worden”, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De kans is volgens hem wel groot dat dit sein spoedig afgekondigd kan worden.

Nog altijd zijn twee brandweerpelotons druk bezig, het specialistische team uit Overijssel is donderdagochtend vertrokken. Ook blushelikopters worden donderdag niet meer gebruikt. Vooral aan de oost- en aan de zuidkant wordt het gebied nog goed nat gehouden.

De veiligheidsregio benadrukt dat mensen nog altijd uit de buurt moeten blijven. Het nablussen zal flink wat tijd in beslag nemen en soms ontstaat er door dit nablussen juist weer wat meer rook. De rook- en stankoverlast zal blijven totdat de brand volledig gedoofd is. Iedereen die hier last van heeft, wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Sinds woensdagmorgen woedt een grote natuurbrand in de Mariapeel, vlakbij het gebied dat in 2020 ook al eens werd getroffen door een grote vlammenzee. In het dorp Helenaveen was de paniek het grootst. Hier werd een zogenaamde stoplijn nat gehouden om het dorp te beschermen.

Koolmonoxide

Langs de randen van de brandhaard in de Mariapeel is sprake van verhoogde concentraties koolmonoxide. De brandweer verwacht dat die concentraties later donderdag afnemen zodra de temperatuur stijgt en de rook minder neerslaat. Vanwege de koolmonoxide moest een ploeg van Staatsbosbeheer zich woensdagavond terugtrekken uit een gebied dat onder de rook lag.

Huis verlaten

Zo’n dertig huishoudens aan de Soemeersingel en Koolweg kregen van de gemeente het dringende advies om het huis te verlaten. Een groot deel van de bewoners heeft daar gehoor aan gegeven, maar een enkeling bleef thuis. Dicht mocht omdat het een dringend advies was en geen bevel.

