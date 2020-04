Natuurfotograaf Jan van de Kam schenkt digitaal boek aan ED-lezers met ‘the best of’ de Peel

Hij is elke dag buiten, Jan van de Kam (1938). En waar Van de Kam gaat, is ook zijn fotocamera binnen handbereik. Zo kon het dus gebeuren dat hij in de afgelopen vijftig jaar vele duizenden foto’s maakte in zijn geliefde natuurgebied, De Peel. Vanuit zijn huis in Griendtsveen is hij binnen een paar minuten in de Deurnese Peel en de Mariapeel. Nog wat dorpen verder ligt zijn derde liefde: de Groote Peel.