Nederlandstalige meezingliedjes en à capella Barbershop op Open Podium in Mariahout

De Mariahoutse Liederentafel trapte de middag af met herkenbare Nederlandse liedjes. De tweede helft van het muzikale gebeuren stond in het teken van de vanuit de Verenigde Staten overgewaaide Barbershop. Dameskwartet Switch en herenkwartet Unlimited uit Best namen de bezoekers in het goed gevulde dorpshuis aan de Bernadettestraat mee op een muzikale reis, waarvoor ze niets anders nodig hadden dan hun samenzang. De verschillende klankkleuren en karakters van hun stemmen maakten die instrument genoeg.