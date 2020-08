Neerkant eert ‘onze Yara’ met straatnaam en wielerbeeldje

Yara Kastelijn (23 jaar) heeft een bewogen seizoen met ups en downs achter de rug. Hoogtepunt was het Europees kampioenschap in november in het Italiaanse Silvelle. Dieptepunt was haar blessure begin februari, waardoor ze genoodzaakt was vervroegd een punt te zetten achter het seizoen. Nu zit ze op een zwoele zomeravond met haar familie en haar vriend Niels Vandeputte op het kleine podium in de tuin achter gemeenschapshuis De Moost. De huldiging was eigenlijk in maart gepland, maar kon toen toen vanwege de opkomende corona-uitbraak niet doorgaan.