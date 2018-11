Neerkant tast in het duister over terugkeer lampen

NEERKANT - Het is nog onduidelijk of de lantaarnpalen terugkeren in het buitengebied van Neerkant. Wethouder Helm Verhees had woensdagavond een ontmoeting met mensen in het dorp die daar voor pleiten. Het was een prettig gesprek, maar de wethouder deed geen enkele toezegging, aldus Jan Oomens namens de bewoners van buurtschap De Schans.