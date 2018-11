Neerkant tekent overeenkomst voor de toekomst met gemeente

De toekomstplannen die belangrijk zijn voor het dorp zijn onderverdeeld in vier onderwerpen, laat Ad Cosijn van Leefbaar en Vitaal Neerkant weten. Zo moeten er de komende vier jaar bijvoorbeeldgenoeg woningen zijn voor ouderen en jongeren en een aantal van die woningen moeten gasloos worden. Daarnaast wil het dorp graag dat er een knoop wordt doorgehakt over de gymzaal. Die voldoet volgens Cosijn al enige tijd niet meer. In 2019 zou er groot onderhoud plaats moeten vinden, maar de vraag is of er mogelijkheden zijn voor een nieuwe zaal.

Verder zet Neerkant in op een coöperatie, waarin alle verenigingen gaan samenwerken. Daarnaast is een van de punten op de agenda de toestand van de wegen. ,,We hebben nog altijd veel zandwegen die erg intensief gebruikt worden. Dat is niet ideaal te noemen.”