Neerkant uitgenodigd bij première MH17-film

Proms is muzikaal spektakel­stuk van Concordia De Rips

8:58 DE RIPS - In zijn slotwoord zei voorzitter Albert Knijnenburg van muziekvereniging Concordia uit de Rips al dat het een enorm karwei was om de vijfde editie van ‘Proms in De Peel’ op touw te zetten. ,,Maar het was het allemaal waard”, voegde hij eraan toe.