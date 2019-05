Neerkant viert dat het weer een hart heeft

Woensdagavond 29 mei is er vanaf 19.15 uur een dorpsquiz. Een dag later is er om 10.15 uur een gezamenlijk dorpsontbijt alvorens burgemeester Hilko Mak van de gemeente Deurne het nieuwe centrum officieel opent. Tijdens dit ontbijt treden de cultuurverenigingen op. Na het officiële gedeelte wordt de dag afgesloten door DJ Jannes. Op vrijdag is er vervolgens om 13.15 een vossenjacht gepland voor de jeugd tot en met 16 jaar. Het feest eindigt om 16 uur met een Oudhollandse middag die om 14 uur begint. Alle activiteiten vinden plaats in gemeenschapshuis De Moost behalve het Dorpsontbijt, dat zich in de nieuwe kern afspeelt. De Vossenjacht is gratis. Voor de andere activiteiten wordt 5 euro per persoon gevraagd.