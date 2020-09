Neerkant vraagt aandacht voor school, sportzaal en gemeenschapshuis

NEERKANT - Neerkant is bang dat het dorp kan fluiten naar een sportzaal, school en gemeenschapshuis in één. Ze vragen via een brief aan politieke partijen aandacht voor de voorzieningen die het dorp leefbaar moeten houden.

Neerkant is het niet eens met de plannen die de gemeente voor het dorp in petto lijkt te hebben. In een brief naar alle politieke partijen, ambtenaren en burgemeester en wethouders laten inwoners weten wat zij nodig hebben om het dorp aantrekkelijk te houden.

Pot met tien miljoen

De brief is een laatste poging om duidelijk te maken wat Neerkant voor elkaar wil boksen, laten Jos van der Linden en Ad Cosijn van Leefbaar en Vitaal Neerkant weten. In Deurne staat namelijk een pot met tien miljoen klaar om verdeeld te worden over verschillende maatschappelijke voorzieningen in wijken en dorpen, zoals sportvelden, gemeenschapshuizen en een zwembad.

'Niks meer gehoord van de gemeente’

Begin deze maand trok wethouder Helm Verhees zijn voorstel over de verdeling van het geld terug omdat er bij de gemeenteraad nog te veel vragen waren. Inmiddels is een nieuw voorstel aangekondigd. Dat zal volgende week besproken worden. ,,We dachten: nu zullen ze wel terugkomen naar de mensen voor wie de voorzieningen straks zijn, maar we hebben niks meer gehoord van de gemeente”, aldus Ad Cosijn. ,,Vandaar dat we het dan nog maar een keer hebben samengevat.”

Geen applaus voor school in de kerk

De nieuwe basisschool in de kerk? Dat plan waar de gemeente onlangs mee kwam, kan in Neerkant niet op applaus rekenen. ,,We houden graag vast aan onze eigen visie. Wij willen liever de nieuwe school en sportzaal aan laten sluiten bij gemeenschapshuis de Moost, zodat het een geheel wordt”, vertelt Jos van der Linden van de projectgroep Centrumplan Neerkant 2.0. ,,De vrijkomende gronden kunnen dan worden gebruikt voor woningbouw voor starters en senioren. Wij denken dat we ons dorp zo leefbaar kunnen houden, iets waar we heel hard voor moeten werken.”

Aan een beweegvoorziening, zoals de gemeente voorstelt, heeft Neerkant niets. ,,Die hebben we al in de Moost. We hebben juist ruimte nodig voor zaalvoetbal, korfbal en volleybalwedstijden, bijvoorbeeld.”

‘We proberen vast te houden aan onze plannen’

Een jaar geleden werkte Leefbaar en Vitaal Neerkant nog samen met ambtenaren aan een opzet inclusief sportzaal. Cosijn: ,,Maar nu begrijpen we dus dat die zaal er niet komt, wat de gemeente betreft.” Van der Linden: ,,Wij proberen er toch aan vast te houden. Het idee van de gemeente was goed: overal in dorpen en wijken plannen ophalen voor voorzieningen. Maar nu ook het zwembad in de plannen betrokken wordt, is de verhouding niet zo evenwichtig meer. We snappen dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar we hopen dat de politiek nog goed nadenkt over de bestemming van het geld.”