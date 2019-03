Neerkant wint lantaarnpalenstrijd na anderhalf jaar in het donker te hebben gezeten

Anderhalf jaar lang zaten bewoners van buurtschap de Schans in Neerkant in het pikkedonker. Anderhalf jaar lang stuurden ze boze brieven en trokken ze bij de gemeente Deurne en de politiek aan de bel met maar één vraag: geef ons onze lantaarnpalen terug. Woensdag klonk er in de Schans dan ook een zucht van verlichting toen de brief van burgemeester en wethouders op de mat viel. Vijf van de gesneuvelde lantaarnpalen keren weer terug in hun buurt. De ruim honderd bewoners zijn tevreden dat hun bezwaren nu dan toch serieus zijn genomen, laat kartrekker Jan Oomens weten. ,,Het heeft even geduurd, maar het heeft wel geloond.” Drie van de vijf palen belanden op hun oude plek op de Vuurlinie, een op de Grintkuilen en als alles goed is keert er volgens Oomens ook een terug op de Schans, waar een gezin met jonge kinderen in het donker zit.

De vijf lantaarnpalen werden weggehaald als onderdeel van het nieuwe verlichtingsplan van de gemeente Deurne. Oude lampen werden de afgelopen tijd vervangen door energie zuinigere LED-lampen en in totaal moeten er 1270 lantaarnpalen verdwijnen om geld te besparen.

Om bewoners mee te laten beslissen over welke lantaarnpaal moest blijven en welke kon worden opgeofferd, werden overal in de gemeente werkgroepen opgericht die plaatselijke lichtplannen maakten. Het eerste dorp dat er zijn tanden in zette was Neerkant, maar het resultaat kon niet overal op applaus rekenen. Met name bij kruisingen van verharde met onverharde wegen en op de weg Vuurlinie bleek het in het donker erg gevaarlijk, stelden omwonenden met bewoner Jan Oomens voorop in de strijd. Zij vonden uiteindelijk ook veel politieke partijen aan hun zijde, waaronder DeurneNu, de partij van verantwoordelijk wethouder Helm Verhees.

De gemeente geeft aan terug te komen op de beslissing omdat het in Neerkant voor bewoners niet duidelijk genoeg is geweest dat er op kruisingen tussen verharde en onverharde wegen geen lantaarnpalen meer zouden terugkeren. ,,Neerkant was de eerste die ermee aan de slag ging. Daar hebben we van geleerd.” In andere dorpen en wijken speelt dit dus niet, aldus een woordvoerder.

Dat het anderhalf jaar duurde voor er iets besloten werd, heeft te maken met de politieke besluitvoering. ,,Ook is wethouder Verhees een tijd door ziekte uitgeschakeld geweest, waardoor het proces vertraging opliep.”