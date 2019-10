Neerkants museum nu in ‘eredivisie’

De landelijke erkenning heeft vele voordelen, zegt Henk Joosten. Als eerste mag het museum aan de Dorpsstraat voortaan de landelijke museumjaarkaart hanteren. Joosten denkt dat dit veel extra bezoekers gaat opleveren de komende periode. Daarnaast komt Techniek met een Ziel voortaan in aanmerking voor veel meer subsidies. De vreugde in Neerkant is dus groot. ,,Ik ben natuurlijk heel trots als voorzitter van het museum”, jubelt Ad Cosijn. ,,Na zes jaar in dit pand hebben we deze status weten te verwerven, met alle vrijwilligers die daar steeds weer hun uiterste best voor doen.”