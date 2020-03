Neerkantse en Helenaveense activiteiten geschrapt

Wilona viert dit jaar haar 60ste verjaardag en dit zou een van de eerste feestactiviteiten zijn. De huldiging van jubilarissen is eveneens uitgesteld.

De beslissing is genomen in overleg met de gemeente. ,,Personen die al kaarten gekocht hebben krijgen spoedig bericht over hun aangekochte tickets”, aldus Moost Wanted. Beide clubs broeden op nieuwe data.