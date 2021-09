Neerkantse jeugd bouwt aan hun eigen ‘Nirkant City’

NEERKANT - Honderdnegenendertig kinderen werken zich sinds dinsdag al een slag in de rondte om ‘Nirkant City’ op te bouwen. De Kindervakantiewerk-week leeft enorm in het dorp.

Alle basisschoolleerlingen in de leeftijd van vier tot en met twaalf zagen dinsdag bij het betreden van het speelveld meteen wat de bedoeling was van het thema ‘Nirkant City’. Over het hele terrein verspreid lagen feestelijke versieringen en levensgrote nagemaakte bouwstenen van een heel bekend Deens merk.

Voor in totaal dertien leeftijdsgroepjes lag het bouwmateriaal op hun afgebakende stukje speelveld al klaar. ,,Door deze voorbereiding voorkom je dat de oudste kinderen meteen met alle beschikbare materialen aan de haal gaan”, vertelt Mirjam Willigers lachend. Die voorbereidingen begonnen al meteen na de meivakantie.

Uitzonderlijk hoog

In Neerkant gaan er 140 kinderen naar de basisschool. ,,Dit jaar hadden wij 139 aanmeldingen. Dat is zelfs voor ons als organisatie uitzonderlijk hoog. Daar worden wij heel blij van en daar zijn we heel trots op. Voor enkele jaren terug lag dat aantal beduidend lager.”

Kan ze dat verklaren? ,,Ik blijf erbij dat structuur aanbrengen en een draaiboek maken, wonderen verricht hebben. Iedere vrijwilliger weet daardoor al op voorhand wat er van hem of haar verwacht wordt. Dat werkt voor iedereen perfect.”

Voorzitter Erwin Scheepers denkt ook dat het komt door de sfeer en het enthousiasme waarmee de tien bestuursleden en vrijwilligers samenwerken. ,,Wij willen ons allemaal voor de volle honderd procent inzetten voor de kinderen uit Neerkant. Dat werpt zijn vruchten af. Het kindervakantiewerk wordt door de hele gemeenschap omarmd en door plaatselijke ondernemers op handen gedragen. Zij sponsoren of leveren materialen tegen een gereduceerde prijs. Ik durf wel te stellen dat onze organisatie staat als een huis.”

Ruigere werk

Een rondgang over het terrein bewijst dat ook Nirkant City staat als een huis. De meiden van groep zeven die zich ‘De Shoppers’ noemen, laten trots hun bouwwerk met tuin en bovenverdieping zien. Er hangt zelfs kunst aan de muur en er hangen rolgordijnen. Details die je een ‘huis’ verder bij de jongens van groep vijf niet ziet. ,,Wij gaan voor het ruigere werk met een klimtoestel, glijbaan en schommel”, aldus Yuri en Ruben. De jongste groepen zijn volop met verfkwasten in de weer nadat ouders, opa’s en oma’s hun bouwwerken stevig geconstrueerd hadden. Het plezier spat ervan af.

Naast het bouwen van hun stadje staan er voor deze week nog allerlei activiteiten op het programma voor de kinderen. In verband met corona heeft de organisatie besloten om alles in het eigen dorp te laten plaatsvinden met uitzondering van een bezoek aan Playground X in Liessel.