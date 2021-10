Negen huizen te koop voor starters in heel Zuidoost-Brabant: ‘Het is gewoon verdrietig’

Andere winkelcen­tra lopen leeg, de Elzas Passage in Helmond loopt vol; Arian Vereijken opent er nog een winkel bij

20 oktober HELMOND - Terwijl in andere winkelcentra veel leeg staat, is er in de Elzas Passage in Helmond amper nog ruimte te krijgen. In december staat er zelfs geen pand meer leeg.